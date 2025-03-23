МВД рассказало об угрозе бесплатных зарядок и Wi-Fi для гаджетов

В МВД России предупредили об опасности использования открытых бесплатных Wi-Fi сетей и зарядных устройств в общественных местах.

Это может привести к установке на смартфон вредоносного программного обеспечения, которое способно украсть не только логины и пароли, но и платежные данные, указали правоохранители, передает ТАСС. Кроме того, вредоносная программа может замедлить работу гаджета или полностью блокировать его.

В МВД посоветовали в качестве мер безопасности при подключении к общественной Wi-Fi сети не вводить свои персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, а также не передавать какие-либо документы. Также во время подключения к таким сетям не рекомендуется открывать банковские и финансовые приложения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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