«Египетские ночи» наступят в европейской части России летом

Предстоящим летом на территории центра европейской части России ожидаются «египетские ночи» с очень теплой температурой воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Под «египетскими ночами» понимаются ночи с экстремально теплыми значениями, которые сильно превышают климатические характеристики ночной температуры в летний период.

«Насчет «египетских ночей», да, они прогнозируются», – сказал Вильфанд в интервью ТАСС. По его словам, летом все чаще наблюдаются температуры, которые раньше были нехарактерны для Центральной России.

Метеоролог также сообщил, что зимы в России могут стать короче из-за тенденций глобального потепления. При этом он отметил, что зимы в нашей стане останутся «по крайней мере до конца нынешнего века».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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