Мошенники придумали схему обмана под видом косметологов

Мошенники заманивают жертв, предлагая услуги косметологов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сообщения распространяются в мессенджере Telegram под видом рекламных объявлений косметологических процедур. Пользователям предлагают быть моделью для омолаживающих процедур и получить услугу бесплатно.

Аферисты применяют все популярные уловки, обещая бесплатную процедуру, при этом заявляют, что количество мест ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Проходя по ссылке, желающие попасть к косметологу на самом деле становятся жертвами фишинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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