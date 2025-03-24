Мошенники придумали схему обмана под видом косметологов

Мошенники заманивают жертв, предлагая услуги косметологов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сообщения распространяются в мессенджере Telegram под видом рекламных объявлений косметологических процедур. Пользователям предлагают быть моделью для омолаживающих процедур и получить услугу бесплатно.
Аферисты применяют все популярные уловки, обещая бесплатную процедуру, при этом заявляют, что количество мест ограничено, поэтому стоит поторопиться.
Проходя по ссылке, желающие попасть к косметологу на самом деле становятся жертвами фишинга.
Москва, Зоя Осколкова
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