Госдума запретила рекламу на нежелательных в России ресурсах

Депутаты Госдумы во вторник, 25 марта, приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными или запрещенных на территории страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Соответствующие поправки внесены в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Согласно законопроекту, рекламу также запрещено размещать на сайтах общественных или религиозных объединений, ликвидированных или запрещенных по решению суда. Кроме того, запрет рекламы распространяется на ресурсы, доступ к которым органичен в соответствии с законодательством.

Такие меры направлены на пресечение обогащения владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что ранее в России был введен аналогичный запрет на размещение рекламы на платформах иностранных агентов. «Практика показывает, что российские пользователи – блогеры, предприниматели и компании – посредством применения технологий VPN продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг», – констатировал он.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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