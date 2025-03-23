Госдума рассмотрит запрет рекламы на нежелательных ресурсах

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных и запрещенных в России организаций. Об этом сообщил Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Такие меры, по его словам, направлены на пресечение обогащения владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России.

«Это очередное решение по защите интересов нашей страны и ее граждан», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы сообщил, что законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, а также общественных или религиозных объединений либо иных организаций, ликвидированных или запрещенных по решению суда. Помимо этого, предложено запретить рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Володин напомнил, что ранее в России был введен запрет размещать рекламу на платформах иноагентов. «Практика показывает, что российские пользователи – блогеры, предприниматели и компании – посредством применения технологий VPN продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг», – отметил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что доходы от рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, «которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам».

По его словам, российские пользователи зачастую «даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создает запрещенный и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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