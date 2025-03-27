Восемь из десяти увольняющихся сотрудников пытаются вынести конфиденциальные данные

В России восемь из десяти увольняющихся сотрудников предпринимают попытки вынести с собой конфиденциальную информацию компании-работодателя. Об этом свидетельствует исследование экспертов в области кибербезопасности.

В отчет попал анализ 230 инцидентов информационной безопасности за 2024 год, пишет «Газета.ru». Наиболее часто (в 38% случаев) увольняющиеся интересуются базами данных клиентов и партнеров. Второе место по популярности среди похищаемой информации занимает интеллектуальная собственность (22%). Стратегическая документация, включающая планы развития, продаж и маркетинговые материалы, интересует 18% увольняющихся.

По словам экспертов, утечки клиентских баз – распространенная проблема, но именно в период увольнения вероятность таких инцидентов возрастает многократно.

Кроме того, сотрудники стремятся забрать наработки, считая их результатами своей личной работы, забывая о принадлежности этих данных компании. Особую опасность это представляет для организаций, обладающих уникальными разработками. В качестве примера таких предприятий в компании назвали фармацевтические и IT-компании.

«Если говорить о каналах, через которые увольняющиеся сотрудники пытаются вывести информацию, то основными являются съемные носители и файлообменники, так как они позволяют выгружать большие объемы данных, включая информационные архивы, конструкторскую документацию и стратегические планы», – подчеркнули специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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