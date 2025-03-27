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Четверг, 27 марта 2025, 16:21 мск

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Россия передала пятерых детей Украине

Россия передала пятерых детей родственникам, живущим на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Помогаем в воссоединении пяти детей – двух девочек и трех мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет – с их родными, в основном мамами и папами, проживающими на Украине», – сказала детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, четверо детей жили в России у других родственников и сами хотели вернуться к близким на территорию Украины. Кроме того, один ребенок находился в учреждении, так как его отец жестоко с ним обращался, на Украине он будет жить у матери.

«Спасибо за помощь в этом процессе государству Катар. Они берут на себя переговоры с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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