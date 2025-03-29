Мошенники угрожают россиянам изъятием домашних животных

В России раскрыли новую мошенническую схему. Злоумышленники обзванивают граждан и грозят изъять домашних животных, ссылаясь на несуществующий закон. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

Владельцы домашних животных столкнулись с угрозами со стороны мошенников, которые представляются сотрудниками «жилищной инспекции». Аферисты обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы «превышающих лимит», установленный несуществующим законом.

В разговоре собеседники выясняют число проживающих в квартире животных, а затем заявляют, что лимит превышен согласно новым правилам. При этом мошенники отправляют фишинговые ссылки, якобы ведущие на сайт Госуслуг, где предлагают ознакомиться с «новым законом».

Из-за риска потерять питомцев запуганные жертвы не замечают обмана, тогда мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы «оформить разрешение» на количество домашних животных в квартире.

В настоящее время в России не существует никаких специальных сборов и компенсаций за содержание домашних животных сверх нормы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube