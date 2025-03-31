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Понедельник, 31 марта 2025, 13:23 мск

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Минздрав РФ поддержал идею об увеличении возраста молодежи до 44 лет

Фото: Freepik

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) увеличила возраст молодежи до 44 лет. Министерство здравоохранения России эту идею поддерживает.

Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, при этом людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», – ответил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на вопрос об отношении к нововведению ВОЗ.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По данным Росстата на 2024 год, средняя продолжительность жизни в России составляет 73,4 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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