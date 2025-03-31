Минздрав РФ поддержал идею об увеличении возраста молодежи до 44 лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) увеличила возраст молодежи до 44 лет. Министерство здравоохранения России эту идею поддерживает.
Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, при этом людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.
«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», – ответил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на вопрос об отношении к нововведению ВОЗ.
Согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По данным Росстата на 2024 год, средняя продолжительность жизни в России составляет 73,4 года.
Москва, Зоя Осколкова
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