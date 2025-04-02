ОК расскажут, как живут пожилые люди с аутизмом

Сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с фондом «Обнаженные сердца» весь апрель будут рассказывать пользователям об этом расстройстве.

Специальные материалы будут выходить в группах «Социальные проекты ОК» и «Обнаженные сердца». Эксперты фонда расскажут про особенности аутизма у взрослых людей и пожилых в частности, с какими трудностями и вызовами они сталкиваются. А 14 апреля на платформе пройдет прямой эфир на тему «Аутизм: мифы, реальность и поддержка» с экспертами фонда – клиническим психологом Татьяной Морозовой и неврологом Святославом Довбней. Кроме того, пользователям ОК будут доступны тематические рамки в поддержку людей с аутизмом.

«Совместные активности «Одноклассников» и фонда «Обнаженные сердца» призваны привлечь внимание аудитории к вопросам поддержки семей, в которых есть люди с расстройством аутистического спектра, и помочь родным лучше понимать особенности поведения и потребности близких с аутизмом и эффективнее коммуницировать с ними», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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