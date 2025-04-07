Редактированное фото может привести к отказу в выдаче российского паспорта

Редактирование фото с целью улучшения своего внешнего вида может привести к отказу в получении паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на материалы МВД России.
По данным ведомства, с начала года в выдаче и замене российского паспорта по различным основаниям было отказано более 1,5 тысячи заявителей.
Как следует из материалов МВД, одной из причин отказа в приеме документов стала неправильно сделанная фотография.
Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки, подчеркивается в документах.
Для людей, которые постоянно носят очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Нельзя, чтобы глаза закрывала оправа очков.
Кроме того, не допускается фотографирование на паспорт с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз.
В МВД напомнили, что фотография должна быть на белом фоне, без посторонних предметов. Само изображение должно быть четким, чтобы были видны все особенности лица.
Москва, Елена Васильева
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