Выпускники колледжей смогут поступить в вуз без ЕГЭ только на схожую специальность

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Выпускники колледжей смогут поступать в университеты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на специальности своего профиля. Такой закон 8 апреля приняли депутаты Госдумы. Среди авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба «Единая Россия»), сообщает газета «Ведомости».

Проект закона был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 года. Выпускники колледжей смогут учиться на профильных программах бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний. Их вид и перечень определят университеты. Они же сопоставят свои профили и направления среднего профессионального образования (СПО). После того как закон подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября этого года, то есть распространится на приемную кампанию 2026 года.

Сейчас по закону об образовании прием выпускников колледжей в вуз проводится по результатам вступительных экзаменов, форму и перечень которых определяет сам университет. При этом условий, касающихся схожего профиля образования, нет. По мнению авторов закона, этот подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности», по которой они будут работать.

Закон предлагает «повысить качество подготовки абитуриентов» при поступлении в вузы на базе СПО. Изменения будут способствовать единообразному приему на обучение по программам бакалавриата и специалитета тех, у кого есть СПО, и лиц, у которых его нет, говорится в официальном отзыве правительства от 9 марта.

Принятие закона поддержали 345 парламентариев, 53 проголосовали против, двое воздержались. Разрабатывая проект инициативы, депутаты провели анализ пути 420 000 абитуриентов, которые окончили колледжи и техникумы, рассказал Мажуга. По его словам, каждый год 100 000 человек «злоупотребляют» и поступают в университеты, сдавая вступительные испытания, при этом кардинально меняя профиль.

Из-за этого появляются специалисты с квалификацией, которая не устраивает работодателей, и на рынке появляются невостребованные кадры.

© 2025, РИА «Новый День»

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