«Одноклассники» запустили направление «Здоровье»

В социальной сети «Одноклассники» появились сервисы-помощники, ориентированные на пользователей старшего поколения.

Например, с мини-приложением «Здоровье» можно развивать полезные привычки, отслеживать регулярный прием лекарств, контролировать симптомы заболеваний. С помощью сервиса «Дневник питания» – контролировать приемы пищи, отслеживать калории и баланс белков, жиров и углеводов. По желанию пользователя приложение будет напоминать, что пора выпить воды.

Помимо этого в ОК теперь есть отдельная контентная вертикаль «Здоровье» и новый раздел «Мероприятия». Пользователи найдут анонсы событий, посвященных ЗОЖ: лекции, вебинары, встречи и группы поддержки от медицинских организаций и просветительских проектов. В разделе «Здоровье» можно обмениваться информацией по вопросам самочувствия, обсуждать с экспертами, как вести здоровый образ жизни. Среди популярных тем: правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине.

«Забота о здоровье – на текущий момент одно из наиболее востребованных направлений в ОК. Эта тема особенно интересна нашей аудитории старшего возраста – более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет. Мы развиваем площадку, где пользователи могут делиться опытом, получать достоверную обратную связь и формировать полезные привычки, находя единомышленников и поддержку», – прокомментировал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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