Все, что вы хотели знать о космосе – VK запускает просветительские проекты ко Дню космонавтики

В честь Дня космонавтики группа VK подготовила серию образовательных и развлекательных активностей в социальных сетях. Пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте», «VK Видео», «Дзена» и «Сферума» смогут узнать больше о космосе и ближе познакомиться с космонавтами онлайн.

Та, в группе Музея истории космонавтики в Калуге в «Одноклассниках» пользователи могут узнать, как космонавты тренируются на борту, чем питаются и как составляют свой рацион, а также как проходят совместные ужины членов экипажа на МКС. В группе Музея космонавтики в ОК пройдет лекция «Космическая медицина», которую проведет Арслан Ниязов, специалист по авиационной и космической медицине. Он расскажет о подготовке к полету, жизнедеятельности на борту космической станции, работе во время выхода в открытый космос, возвращении на Землю и других аспектах полёта человека в космос.

«ВКонтакте» и «VK Видео» совместно с Роскосмосом подготовили спецпроект «Разрушители мифов», в котором космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова обсуждают сцены из популярных фильмов о космосе и разбираются, где правда, а где вымысел. Среди обсуждаемых тем – тренировки и испытания космонавтов, двухнедельный карантин перед полетом, традиции и суеверия. Проект «Разрушители мифов» эксклюзивно доступен в «VK Видео» с 11 апреля.

Дзен и ВДНХ открыли иммерсивную экспозицию «Космос зовет», которая проходит в павильоне № 34 «Космос» до 8 июня включительно. Посетители выставки могут услышать, как звучит Сатурн, прикоснуться к поверхности Луны и Венеры, увидеть редкие космические явления и попасть на Международную космическую станцию через виртуальный телескоп. Помимо этого, Дзен запустил новое шоу «Космос зовет». В нем космонавт Александр Мисуркин рассказывает о современной системе подготовки космонавтов в России, а Роскосмос делится историями действующих космонавтов.

На портале Наука Mail открылся специальный проект «Космос. Запуски», в котором собраны старты Роскосмоса, NASA, CNSA и других игроков космической отрасли. Здесь можно найти статьи про самые ожидаемые миссии, инновационные разработки, анализ тенденций, а также календарь космических запусков в России и за рубежом.

«VK Спорт» и Российская премьер-лига подготовили проект, посвященный Дню космонавтики. В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи тура со специальными значками, отсылающими к теме космоса. Также в сообществе «Мир РПЛ» «ВКонтакте» будет опубликован VK-клип с подборкой ярких и эмоциональных моментов из матчей РПЛ этого сезона.

В мессенджере МАХ появился анимированный стикерпак с космонавтами Роскосмоса. В наборе из двенадцати 3D-стикеров есть герой, которому снится «трава у дома» и космонавт, забивающий 895-ю «звездную» шайбу. Каждый стикер привязан к определенному эмодзи.

Пользователи «Сферума» могут поздравить друг друга с Днем космонавтики с помощью чат-бота «Открытки». Чтобы создать уникальное поздравление, нужно выбрать подходящий космический фон, добавить текст и поделиться получившейся открыткой в нужном чате. Кроме того, в честь праздника сервис обновил свой стикерпак «Звездный состав», добавив в него четыре новых стикера.

Сервис «Другое Дело» запустил тематический Космоквест. До 14 апреля в приложении «Другое Дело» «ВКонтакте» участникам будут доступны ежедневные задания, посвященные астрономии и космической отрасли. Пользователи, успешно выполнившие задания, смогут выиграть полезные призы.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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