«Одноклассники» запустили весенний проект для дачников и садоводов

В «Одноклассниках» стартовал весенний челлендж-конкурс для авторов, чей контент напрямую связан с подготовкой сада, огорода и дома к новому сезону. Партнером проекта стал ботанический сад биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород».

50 участников конкурса поделятся своими знаниями и секретами по уходу за садовыми растениями. Весь контент будет доступен по хэштегу #ВесеннийСад в группе «Хобби-шоу». Так, автор группы «С Каролиной в деревне» поможет воссоздать картинку идиллической загородной жизни в реальности. Садовый эксперт, член Союза органического земледелия России Людмила Кудасова расскажет, как сохранить здоровый сад без обработок пестицидами. Блогер Екатерина Весна поделится полезным контентом о том, например, как украсить веранду своего дачного домика.

С 17 апреля специальные брендированные наборы семян луговых цветов – маргаритки, колокольчика, алиссума, львиного зева и гвоздики – с QR-кодами на конкурсные материалы можно будет бесплатно получить в оранжерее «Аптекарского огорода». Каждый посетитель ботанического сада сможет попробовать себя в садоводстве.

Кроме того, на территории сада разместят фотопроект «Садовые эксперты ОК», в котором примут участие победители весеннего челленджа.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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