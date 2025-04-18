Паломники из России отправляются в Иерусалим за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из аэропорта Внуково-3 в Израиль для получения Благодатного огня. Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен, его возглавил наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь, как сообщали ранее в фонде, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск – и в десятки других. В столицу его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что из Екатеринбурга за Благодатным огнем также отправляется делегация паломников – его организует фонд святой Екатерины. После схождения огонь доставят в уральскую столицу и раздадут во все церкви Свердловской области. Это устоявшаяся традиция на Пасху.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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