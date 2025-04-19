В школах появится единое расписание

В российских школах появится единое расписание занятий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА «Новости».

Новая система позволит отслеживать рабочую нагрузку преподавателей, а также фиксировать количество проведенных уроков и число учеников в классах.

Как уточнил министр, с начала нового учебного года в школах внедрят единую систему планирования учебных предметов. Одновременно будет установлен четкий порядок проведения контрольных и проверочных работ. В частности, контрольные работы будут составлять не более 10% от общего количества уроков по каждой программе обучения.

14 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничение числа контрольных и проверочных работ до 10% от учебного времени является важным шагом для системы образования. Также школьные образовательные программы синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ с 1 сентября 2025 г.

Минпросвещения РФ также утвердило, что с 1 сентября 2025 г. ученики 1-х классов должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во 2-х и 3-х – 1,5 часа, а в 4-х и 5-х – 2 часа. С 6-х по 8-е классы время было увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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