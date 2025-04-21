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Понедельник, 21 апреля 2025, 14:42 мск

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Три вуза получили предостережения от Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова, Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», – сообщили в Рособрнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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