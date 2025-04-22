«Одноклассники» выяснили, как часто россияне посещают исторические места и памятники

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос пользователей из разных регионов России о том, как часто они посещают исторически значимые места и архитектурные памятники. В исследовании приняли участие 7000 человек.

Оказалось, что около трети респондентов несколько раз в год бывают в местах, связанных с историей страны. Один раз в год это делают 38% опрошенных, а раз в несколько лет – 24%. 8% россиян посещают такие места крайне редко.

Наиболее значимыми местами россияне назвали парки и скверы, имеющие историческую ценность (41%), далее следуют мемориалы и архитектурные памятники (34%), а также исторические здания и сооружения (30%).

Исследование показало, что около 28% опрошенных посещают объекты из личного интереса, причем чаще всего это жители городов-миллионников. Еще 25% респондентов совершают там семейные прогулки. Такие праздники, как День Победы, становятся поводом для посещения исторических мест у каждого четвертого россиянина.

Отвечая на вопрос, какие чувства испытывают респонденты при посещении памятных мест, большинство признались, что ощущают гордость за историю и уважение к предкам (40%). Интересно, что мужчины чаще женщин испытывают интерес и любопытство. Остальные участники опроса отметили, что испытывают чувство благодарности и вдохновение.

Большинство россиян (89%) заинтересованы узнавать больше о памятных местах страны, в том числе в онлайн-формате. Особенно такую заинтересованность проявляет аудитория старше 55 лет. Кроме того, 49% опрошенных хотели бы посещать исторические объекты в других городах, но сейчас не имеют такой возможности. Эта проблема особенно актуальна для респондентов старше 45 лет (52%).

Основной причиной непосещения памятных мест пользователи называют недостаток времени, на который ссылаются 54% респондентов в возрасте от 25 до 44 лет. Половина опрошенных старше 55 лет указывали на физические ограничения. Тем не менее, 75% тех, кто редко или никогда не посещает памятные места, выразили желание делать это чаще.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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