Ударение в слове «звонит» рано или поздно изменится

Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог. Об этом РИА «Новости» рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

По ее словам, нет ничего случайного в том, что сейчас налево и направо говорят «звОнит» вместо «звонИт».

За вариантом «звОнит» будущее, потому что все глаголы на «ить» последние сто лет начали движение от ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова, пояснила филолог.

Каленчук отметила, что движение в сторону изменения ударения на первый слог в слове «звонит» уже началось, но идет медленно.

Оно уже меняется у нас на глазах, это не случайность», – добавила ученый.

В качестве примера она привела слова «варит», «солит», «дружит». В них, как и в тысяче других аналогичных слов, ударение меняется по определенной модели.

Просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то, скорее всего, закончится, резюмировала Каленчук.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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