Каждый второй россиянин майские праздники проведет дома

4 процента россиян посвятят майские праздники внутреннему туризму, 1% поедет за границу, еще 1% проведет выходные в гостях, а каждый второй (51%) житель страны останется дома, следует из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Как напомнили на портале, в этом году выходные пришлись на 1-4 и 8-11 мая. В ходе опроса выяснилось, что каждый второй респондент (51%) проведет эти праздничные дни дома, 17% – отправятся на дачу или в деревню. 10% будут работать, причем встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам. 7% россиян планируют отдохнуть на природе (по сравнению с 2023 годом желающих отдохнуть за городом стало больше).

«В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений россияне чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию», – отмечается в сообщении.

В опросе, который проходил с 15 по 21 апреля, приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 380 населенных пунктов РФ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube