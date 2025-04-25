В прощании с Папой Римским приняло участие более 128 тысяч человек

Более 128 000 человек со среды по утрам прошли маршем к собору Святого Петра в Риме, чтобы отдать дань уважения останкам Папы Франциска, скончавшегося в понедельник в возрасте 88 лет, сообщил Ватикан в пятницу.

В заявлении Ватикана говорится, что с 11:00 среды по 10:00 пятницы «более 128 000 человек посетили собор Святого Петра», чтобы отдать последние почести верховному понтифику, открытый гроб которого выставлен перед главным алтарем базилики.

Пятница – последний день прощания с Папой. Тем временем Ватикан завершает подготовку к похоронам понтифика, которые состоятся в субботу.

Большинство из 50 глав государств и 10 монархов, приглашенных на траурную церемонию, подтвердили свое участие в похоронах. В мероприятии примут участие не менее 130 иностранных делегаций, в том числе российская.

Гроб Франциска будет перевезен для захоронения, согласно его воле, в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, посвященную культу Девы Марии. По словам министра внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, вдоль маршрута будут установлены гигантские экраны. Группа «бедных и нуждающихся» будет находиться на ступенях базилики, чтобы приветствовать гроб понтифика, который был ярым защитником обездоленных. Его мраморная гробница с единственной надписью «Franciscus» (Франциск на латыни) будет открыта для публики с утра воскресенья.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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