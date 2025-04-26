Хуснуллин: будет проведена оценка ущерба от ВСУ в Курской области

В Курской области будет проведена оценка ущерба, нанесенного пребыванием ВСУ. Об этом сообщил а своем тг-канале вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«Спасибо нашим военным, которые полностью освободили Курскую область! На освобожденных территориях предстоит большая работа по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, надеюсь, мы ее быстро организуем с учетом нашего опыта. Оперативно проведем оценку ущерба и начнем работы», – написал чиновник.

Напомним, сегодня Владимиру Путину было доложено о полной зачистке от ВСУ Курской области.

Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в боях в Курской области за время операции по ее освобождению противник понес значительные потери, и для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на это направление резервы и подразделения с других участков.

Остатки ВСУ были выдавлены с территории России, ведется работа по выявлению одиночных боевиков, скрывающихся на территории Курской области.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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