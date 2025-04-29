Россияне рассказали, во сколько им обходятся курортные романы

В преддверии летнего сезона отпусков сервис «ОК Знакомства» выяснил, как жители России заводят новые знакомства в путешествиях и сколько денег тратят на это. Опрос проводился совместно с финтех-компанией ЮMoney, в нем приняли участие 2000 пользователей в возрасте от 18 лет.

По мнению респондентов, самые полезные функции дейтинг-сервисов – это фильтры геолокации (35%), чаты (31%) и возможность видеть общие интересы и хобби (25%). По данным «ОК Знакомств», в топ интересов, которые пользователи указывают в своих анкетах, входят музыка, кино и сериалы, путешествия и автомобили.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах они обычно знакомятся на отдыхе, 25% опрошенных рассказали, что делают это во время экскурсий или в самолете и поезде, 22% – в санатории, доме отдыха или отеле. Еще 19% россиян обычно знакомятся в походах, в ресторанах или на концертах и фестивалях, 10% – в круизах, 5% – на ретритах или йога-турах.

Также выяснилось, что 25% россиян ездят на отдых несколько раз в год, 24% отдыхают раз в год, а 15% – раз в несколько лет. Еще реже отдыхают 36% опрошенных.

Согласно исследованию, более половины отпускников (56%) знакомятся с новыми людьми. Большинство россиян (38%) чаще заводят новые знакомства на море. А треть респондентов (30%) знакомятся онлайн. Из них 52% делают это в соцсетях, 25% – на сайтах знакомств, остальные 23% используют дейтинг-сервисы. Так, в приложении «ОК Знакомства» количество регистраций пользователей суммарно за март и апрель 2025 года выросло на 3% по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

При знакомстве на отдыхе большинство обращают внимание на чувство юмора и обаяние человека (30%), для многих важны общие интересы и хобби (27%), а также внешность (26%). Чуть меньше опрошенных отмечают умение поддержать разговор (22%), реже смотрят на серьезность намерений и целей в жизни (15%).

Отвечая на вопрос, приводят ли знакомства в отпуске к дополнительным тратам, 33% опрошенных сказали, что это зависит от ситуации. Еще в 21% случаев респонденты ответили, что тратят больше, так как платят за двоих. Без лишних трат обходятся 10% опрошенных, еще по 18% делят расходы пополам или полностью полагаются на нового партнера. Из тех, кто тратит больше, 42% отмечают, что основные статьи расходов – это совместные развлечения. Еще 35% тратят на кафе и рестораны, 25% – на транспорт, 20% – на подарки и сувениры, 18% – на экскурсии.

По словам 35% респондентов, новые знакомства на отдыхе обходятся им более чем в 50 тысяч рублей. По 20% тратят от 15 до 30 тысяч рублей и до 5 тысяч рублей. Еще 15% назвали суммы от 5 до 15 тысяч рублей, 10% – от 30 до 50 тысяч рублей.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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