В Санкт-Петербурге запретят ночную торговлю алкоголем в «наливайках»

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который ограничивает работу так называемых «наливаек», расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем.

Документ призван решить давнюю и наболевшую для горожан проблему продажи спиртного в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, и обеспечить защиту прав жильцов на тишину и покой, отметил председатель бюджетно-финансового комитета петербургского Заксобрания Денис Четырбок.

Законопроект вводит запрет для таких объектов продавать алкоголь по ночам. Торговать спиртными напитками они смогут, как и магазины, с 11:00 до 22:00.

Как пояснил депутат, ограничения на затронут заведения, соответствующие всем критериям понятия «ресторан». «Их в законопроекте семь: отдельный вход со стороны автомобильной дороги или пешеходной территории, зал обслуживания не менее 50 кв.м с посадочными местами, отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей, специально оборудованное место приготовления пищи, не менее пяти штатных сотрудников, двое из которых – повара, договор на охрану предприятия, оборудование тревожной сигнализацией», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Если питейное заведение не соответствует всем этим критериям, его не лишат лицензии на продажу алкогольной продкции. Но приобрести спиртное там можно будет только в пределах установленного для «наливаек» времени.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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