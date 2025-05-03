Законопроект об ответственности для дропперов Госдума рассмотрит приоритетно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как отметил Володин, проект закона будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

«Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», – сказал председатель Госдумы.

Накануне данный законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.

Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. Дропперам будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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