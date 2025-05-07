Кремль: ограничения мобильного интернета в Москве возможны до 10 мая включительно

В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы во время визита иностранных гостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно – ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета», – сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля добавил, что нужно учитывать «опасное соседство, которое мы имеем».

«Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне. Чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами», – отметил Песков.

Накануне в пресс-службе правительства Москвы заявили, что в столице с 7 по 9 мая возможны разного рода ограничения в связи с празднованием Дня Победы и приемом многочисленных делегаций высшего и высокого уровня. В частности, возможны ограничения в работе мобильного интернета. Также в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта.

Ранее Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в московском регионе. Сбербанк также сообщил о перебоях с банкоматами и POS-терминалами в Москве и регионах из-за ограничений в работе интернета, передает РИА «Новости». Об этом же заявили в ВТБ.

Национальная система платежных карт, в свою очередь, предупредила о сложностях в проведении платежей и переводов через Систему быстрых платежей в Москве и Московской области из-за возможных ограничений в работе интернета с 7 по 9 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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