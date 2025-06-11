Трамп считает, что может простить Маска

Президент США Дональд Трамп может примириться с предпринимателем Илоном Маском – американский лидер сам заявил об этом.

«Я был разочарован в нем. Но что случилось, то случилось. Такое случается. Я не виню его», – сказал Трамп в подкасте Pod Force One газеты New York Post, чьи слова приводит ТАСС.

В ответ на вопрос про возможность примирения с Маском президент США заявил: «Я думаю, что могу [простить Маска], но сейчас главное – это привести страну в порядок».

Ранее сегодня Маск сообщил, что сожалеет о некоторых своих недавних постах в соцсетях о Трампе, и признал, что зашел слишком далеко.

Отношения бизнесмена и президента США испортились на прошлой неделе, когда Маск раскритиковал масштабный законопроект Трампа о налогах и внутренней политике, назвав его «отвратительным безобразием» из-за его ожидаемого негативного влияния на государственные финансы США. Американский лидер в ответ заявил, что миллиардер сошел с ума, и пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube