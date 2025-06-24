В России вырастут штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафа за несообщение в военкомат сведений о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией. Документ вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Как следует законопроекта, нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас штраф за подобное несообщение составляет до 5000 рублей.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов во главе с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был одобрен в марте этого года.

По информации Минобороны, приведенной в пояснительной записке, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч человек, из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения. Большая часть нарушений связана с несообщением в военкомат сведений о переезде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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