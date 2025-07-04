Мошенники крадут деньги через фейковые сайты оплаты проезда по платным дорогам

Мошенники похищают деньги с помощью поддельных сайтов для оплаты проезда по платным дорогам российской столицы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). О новом направлении фишинга предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации ведомства, создаваемые аферистами сайты визуально практически не отличаются от официальных ресурсов и индексируются в поисковых системах. Однако после ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа средства будут списаны без реальной оплаты дороги. «Полученные данные карт мошенники затем активно используют в своих целях», – говорится в сообщении.

За июнь заблокировано более 10 ресурсов схожих с официальным сайтом (например, msd-avtodor-tr, msdmoss), а максимальный ущерб превысил 22 тыс. рублей, отметили в киберполиции.

В МВД призвали пользоваться только официальными ресурсами и не игнорировать предупреждения браузера о мошенническом сайте.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали выманивать у россиян коды авторизации от портала «Госуслуги», выдавая себя за сотрудников военкоматов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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