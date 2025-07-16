Почему в мессенджере Мах не будет каналов – мнение эксперта

Новый российский мессенджер Мах был представлен как место для безопасного общения, где можно получить доступ к цифровым сервисам от государства и бизнеса. В первую очередь пользователи обратили внимание на то, что на новой платформе нет каналов. Дело в том, что перед разработчиками такая задача и не ставилась, считает политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Просто каналы вообще не нужны в той политико-информационной концепции, внутри которой мы сейчас и ближайшие годы будем находиться. Все эти блогеры, военкоры, активисты – одна сплошная проблема. Вольтерьянцы и иноагенты. В лучшем случае, инфоцыгане», – написал Старовойтов в своем телеграм-канале.

По его словам, все, что нужно знать гражданам, сообщат по телевидению или в госпабликах, а мессенджер Телеграм представляет собой «огромное неконтролируемое пространство общественно-политического диалога», которое создает политические риски.

«Поэтому никаких каналов в МАКсе не будет. Потому что каналов вообще не будет. А неугомонным графоманам предложат писать в домовые чаты», – заключил Старовойтов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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