Политолог: скандальный законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете – отвлекающий маневр

Законопроект об ответственности за поиск в интернете экстремистских материалов может быть отвлекающим маневром с целью снизить конкурентоспособность российского мессенджера Max. Такое мнение озвучил политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, нельзя рассчитывать на то, что какими-то запретами можно добиться прогресса в стране. Бондаренко привел в пример Китай, где, несмотря на приверженность к соблюдению правил, культуру законопослушности и страха перед властями, граждане нашли способы обходить знаменитый «Файрволл».

«В России, с нашей известной безалаберностью, рассчитывать на то, что эти запретные меры возымеют действия категорически нельзя и неправильно. Во-первых, потому что все каналы перекрыть система не сможет. Это физически невозможно проконтролировать все IP-адреса. Я и не говорю там о ста пятидесяти миллионах россиян, но даже активной части, там двадцати – тридцати миллионах россиян, проконтролировать IP-адреса технически крайне сложно», – сказал политолог, добавив, что трудности возникнут и с доказательной базой, а судебную систему просто парализует из-за количества исков.

«Если мы не исходим из того, что в стране повторится тридцать седьмой год, только уже в цифровом концлагере, то конечно вряд ли можно будет рассчитывать на то, что суд будет просто на автомате штамповать обвинительные заключения, и люди массово за какой-то файл, скачанный через VPN, могут оказаться осужденными, – отметил Бондаренко. – C другой стороны, я не думаю, что на сегодняшний день власти пойдут на то, чтобы принимать этот законопроект в том виде, в котором его сейчас обсуждают. Наверняка, в последний момент, как это у нас часто бывает, выступит президент или кто-то еще и скажет: «Ну, вы знаете, это, конечно, перебор, давайте мы без жесткача такого будем обходиться».

Глава Фонда допустил, что обсуждение резонансной темы специально подняли в канун ожидаемого запуска российского национального мессенджера Мах, который не лишен очевидных изъянов и скорее слабо конкурентен с мировыми аналогами типа Telegram, WhatsApp и прочих мессенджеров.

«Скорее всего он будет явно проигрывать, а следовательно, сейчас кто-то особо ретивый пытается таким образом зачистить поле под то, чтобы добиться низкой конкуренции. Только я полагаю, что ничего путного из этого не получится. Ни для Мах, ни для тех, кто исходит из успеха запретительных мер. Запреты не пройдут», – заключил Бондаренко.

Ранее комитет Госдумы поддержал предложение правительства и одобрил проект поправок о введении административной ответственности за поиск в интернете экстремистских материалов. В частности, предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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