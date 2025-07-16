В Госдуме приготовили штрафы для пользователей VPN

В Госдуме подготовлены поправки в законодательство, которые предполагают введение штрафов за использование сервисов VPN, позволяющие обходить запреты на посещение Интернет-ресурсов, попавших под официальные ограничения. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заверил, что законопослушным гражданам санкции не грозят.

«Сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет», – сказал Горелкин в комментарии «Интерфаксу». По его словам, Россия не входит в список стран, которые жестко ограничивают своих граждан в использовании подобных сервисов в целом.

Вместе с тем, как пояснил парламентарий, «если будет доказано, что VPN использовался при совершении преступления с целью избежать ответственности, это будет считаться серьезным отягчающим обстоятельством».

При этом предусмотрены штрафы за рекламу тех VPN-сервисов, которые позиционируют себя как средство для обхода блокировок, с чьей помощью можно получить доступ, в том числе, к экстремистскому контенту, подтвердил парламентарий.

Согласно поправкам, одобренным к принятию комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; на должностных лиц – от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф, предусматривают поправки.

Также и неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам повлечет наложение аналогичного административного штрафа.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Одобрены также поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN.

В частности, предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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