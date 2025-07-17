Госдума одобрила во втором чтении штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете.

За проголосовали 283 депутата, против – 22, воздержались 22 парламентария.

Инициатива предлагает дополнить КоАП РФ статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

При этом ранее депутаты поясняли, что сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет. Но если будет доказано, что VPN использовался при совершении преступления с целью избежать ответственности, это будет считаться серьезным отягчающим обстоятельством. В настоящее время в списке Минюста числятся 5473 материала, признанных экстремистскими.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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