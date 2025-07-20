В России не намерены запрещать VPN-сервисы

В России не планируется запрещать использование VPN-сервисов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью порталу «Дума ТВ».

«VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», – отметил парламентарий.

Он указал, что многие пользователи используют VPN, например, чтобы обновить «полезный для работы или учебы драйвер», а не с преступным умыслом.

Боярский напомнил о ранее принятом Госдумой во втором чтении законопроекте, согласно которому вводятся административные штрафы до 500 тыс. рублей за рекламу VPN-сервисов, которые позиционируют себя как средство для обхода блокировок, с чьей помощью можно получить доступ, в том числе, к запрещенным материалам.

«Почему VPN мы не запрещаем, а штраф за рекламу появляется? То же самое, как с алкоголем и табаком: табак и алкоголь в гражданском обороте присутствуют, их употребление не запрещено, но реклама алкоголя и табака запрещена. И в том числе есть штрафы для средств массовой информации в случае, если они вдруг такую рекламу разместят», – пояснил он.

17 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает административные штрафы за поиск экстремистского контента в интернете и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Согласно поправкам в КоАП России, для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

При этом ранее депутаты поясняли, что сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет. Но если будет доказано, что VPN использовался при совершении преступления с целью избежать ответственности, это будет считаться серьезным отягчающим обстоятельством.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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