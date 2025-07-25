Совфед одобрил штраф за поиск в интернете экстремистских материалов

Совет Федерации добрил законопроект о введении штрафов за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов. При этом сенаторы попросят Генпрокуратуру обратить особое внимание на то, как будет применяться нововведение.

В ходе обсуждения глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что доказательство умысла в поиске экстремистских материалов будет проводиться по уже возбужденным уголовным делам.

«Я хочу подчеркнуть, что это не затронет широкие массы граждан по одной простой причине – оперативно-розыскная деятельность по административным делам не проводится, это невозможно. Никто не будет останавливать людей и проверять их телефоны», – заверил сенатор.

Кроме того, Совфед обратится к генпрокурору Игорю Краснову, чтобы в ходе ежегодного доклада о состоянии законности он отдельно обратил внимание на то, как применяются нормы этого закона, поскольку риски злоупотребления при правоприменении действительно есть.

Госдума 22 июля приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламирование VPN-сервисов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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