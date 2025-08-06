ГОСТ на школьную форму должен уровнять детей – Минпросвещения

Единый стандарт на школьную форму может помочь устранить различия между детьми из семей с разным доходом. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что школьная форма обладает значительными социально-психологическими аспектами. По мнению Реута, она способствует устранению психологических барьеров между детьми из семей с разным материальным положением, а также между детьми различных религиозных конфессий. Поэтому в Минпросвещения считают, что «важность этого вопроса сложно переоценить», добавил он.

С 1 июля в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму. По новым правилам, форма должна поддерживать деловой стиль и иметь удобный покрой. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям.

Отметим, что во многих российских школах и без ГОСТов уже более пяти лет действует требование на ношению в школу формы. Как правило, учебное учреждение выбирает свой «корпоративный цвет», которого в выборе одежды должны придерживаться ученики – темно-синий, темно-красный, бордовый, коричневый, фиолетовый темный и так далее. От детей просят приходить на занятия в светлом верхе и темном низе, в подходящей сменной обуви. Светлый верх может быть заменен на нейтральный, но не спортивный – водолазка с жилетом в фирменном цвете, кэжуал-футболка на случай жаркой погоды и т.д. Многие школы заказывают пошив формы на классы в ателье.

Напомним, что «Новый День» провел опрос родителей о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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