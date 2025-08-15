В России более 140 тысяч преступлений было совершено с помощью мессенджеров

В России за последние полгода было совершено более 140 тысяч преступлений с помощью интернет-мессенджеров. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что мессенджеры являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений.

«Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений», – отметили в МВД.

Ранее Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) «для противодействия преступникам». В ведомстве сослались на данные правоохранительных органов и «многочисленные обращения» граждан, согласно которым злоумышленники в основном используют именно эти мессенджеры «для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Москва, Зоя Осколкова

