В России все бюджетные места медвузов могут стать целевыми

Минздрав России предложил сделать все бюджетные места российских медицинских вузов целевыми. Разработанный ведомством соответствующий законопроект уже одобрила комиссия правительства РФ.

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», – пояснили в министерстве (цитата по РИА «Новости»).

При нарушении положений целевого договора выпускнику медвуза придется компенсировать не только сумму, затраченную на его обучение, включая меры поддержки, но и выплатить штраф в сумме двукратного размера компенсации.

Аналогичные условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения, если они не трудоустроили выпускника или расторгли с ним договор в одностороннем порядке, уточнили в Минздраве.

Студенты-целевики смогут отказаться от отработки без выплаты компенсации только при условии заключения нового целевого договора об обучении на следующей образовательной ступени с тем же заказчиком (к примеру, региональным минздравом или конкретной медорганизацией).

Также в Минздраве предложили ввести наставничество для выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые прошли первичную аккредитацию по соответствующей специальности. Предполагается, что эта мера будет распространяться как на целевиков, так и на тех, кто трудоустроится в организации, работающие по программе государственных гарантий бесплатной медпомощи. Работа под руководством наставника будет продолжаться в течение трех лет, а сами наставники будут получить надбавку к своей зарплате.

Москва, Наталья Петрова

