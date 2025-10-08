Законопроект об обязательной отработке выпускников медвузов прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную отработку для выпускников медицинских вузов в государственных медучреждениях.

Согласно документу, выпускники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста в течение трех лет должны будут отработать под руководством наставника в медучреждениях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Наставники будут получать надбавку к заработной плате.

Документ предполагает, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Целевым также станет обучение медсестер и фельдшеров в колледжах.

Законопроектом предлагается обязать студентов медицинских вузов, обучающихся за счет бюджетных средств, заключать на первом курсе договор о целевом обучении. Они должны будут отработать в медицинской организации, которая указана в договоре. После этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности.

В случае невыполнения обязательств по договору необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере.

Аналогичные условия предлагается распространить на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения, если они не трудоустроили выпускника или расторгли с ним договор в одностороннем порядке.

Студенты-целевики смогут отказаться от отработки без выплаты компенсации только при условии заключения нового целевого договора об обучении на следующей образовательной ступени с тем же заказчиком (к примеру, региональным минздравом или конкретной медорганизацией).

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что принятие закона позволит повысить качество здравоохранения и преодолеть имеющийся в регионах дефицит квалифицированных медицинских кадров. По его оценке, это «очень важное, необходимое решение».

То, что выпускники медвузов начнут свою трудовую деятельность с работы в государственных региональных и муниципальных медицинских учреждениях, – это, по мнению Володина, «пойдет на пользу будущим врачам». «Они получат компетенцию, бесценный опыт, именно работая в тех больницах, где сегодня не хватает врачей», – подчеркнул политик.

