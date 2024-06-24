Матвиенко предложила ввести «отработку» для выпускников медицинских вузов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства в понедельник, 24 июня, призвала «актуализировать» для выпускников медицинских вузов три года отработки в медучреждениях, поскольку большая их часть по окончании учебы не идет работать по профилю, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Матвиенко сказала: «Тема, которая у всех на слуху – нехватка кадров медицинских работников и педагогов в регионах. Проблема эта многослойная. Здесь играет роль и уровень зарплаты, и обеспечение жильем в малых городах и селах. Но не только это. Меры принимаются и на федеральном уровне, и в регионах, но ситуация не меняется. О каком качестве оказания медицинской помощи можно говорить, если к узкопрофильному специалисту можно попасть через две недели, очереди в поликлиниках. Государство тратит огромные средства на подготовку врачей, а большая часть их по окончании вуза не идет на работу в медицинские учреждения».

«Надо поднимать ответственность медвузов не только за качество образования, но и за воспитание, формирование подлинного призвания врача, чтобы клятва Гиппократа не была формальностью. Вузы должны сопровождать выпускника до его трудоустройства и отвечать за это. Думаю, что пришло время актуализировать государственную политику в этой сфере и найти правовые механизмы, как правило, отработки не менее трех лет после окончания медвуза в медицинских учреждениях», – подчеркнула спикер Совфеда.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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