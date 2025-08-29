Пять этапов: киберполиция раскрыла, как мошенники обманывают детей

В киберполиции рассказали, как мошенники обманывают детей. Схемы злоумышленников при всем их разнообразии очень похожи и их действия можно разделить на пять последовательных этапов, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Первым этапом является выбор цель. В зоне риска – дети и подростки. Злоумышленники ищут их в соцсетях, играх и чатах.

Далее следует этап завоевания доверия. Мошенники представляются «курьерами», «техподдержкой» или «учителем» и создают срочную ситуацию, к примеру, «заблокирован аккаунт» или «ошибка в доставке».

На третьем этапе аферисты переходят к давлению и пытаются изолировать юную жертву. Злоумышленники подключают «следователя» и угрожают арестом родителей. Затем они переводят общение в мессенджеры, в основном в Telegram, и запрещают говорить с семьей.

После этого мошенники начинают принуждать к действиям, убеждая «переведи деньги на безопасный счет», «задекларировать средства» и «пройти проверку».

Финальный этап – исчезновение. Получив деньги, злоумышленники прерывают контакты с жертвой, а ребенок остается один на один с паникой и последствиями, отметили в киберполиции.

Для предотвращения подобных ситуаций правоохранители рекомендуют говорить с детьми. «Объясняйте: если страшно – звони родителям». В МВД также напомнили, что ни один официальный орган не требует денежных средств или кодов по телефону.

Ранее в МВД сообщили, какие кодовые фразы помогут детям распознать мошенников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube