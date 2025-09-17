Законопроект о круглогодичном призыве в армию рекомендован к первому чтению

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает круглогодичный вызов призывников в военкоматы для срочной службы в армии. Это следует из решения комитета, передает ТАСС.

Напомним, проект закона был внесен в Госдуму в июле, его авторы – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Сейчас призыв на срочную военную службу осуществляется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Нововведение предполагает расширение временных границ призыва для его проведения в течение всего года с 1 января по 31 декабря. Так, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в законопроекте указано, что непосредственная отправка призывников к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

По мнению авторов инициативы, новшество позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

