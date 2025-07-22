В Госдуму внесен законопроект о круглогодичном призыве в армию

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект с поправками в законодательство, который предполагает круглогодичный вызов призывников в военкоматы для срочной службы в армии.

По действующему законодательству призыв россиян на срочную военную службу осуществляется дважды в год – с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Изменения предполагают расширение временных границ призыва для его проведения в течение всего года с 1 января по 31 декабря.

При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии, а непосредственная отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться в установленные сроки.

Авторы поправок – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов считают, что нововведение позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу.

Ранее депутаты Госдумы закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную военную службу. Согласно этому документу, если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период проведения соответствующего призыва, оно должно быть исполнено в течение года со дня принятия. Таким образом, призывник будет отправлен в армию во время очередного призыва. При этом повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор не потребуется.

Москва, Анастасия Смирнова

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