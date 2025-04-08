Решения о призыве на срочную службу в армию будут исполнять в течение года

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную военную службу. Соответствующие поправки утверждены в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период проведения соответствующего призыва, оно должно быть исполнено в течение года со дня принятия. Таким образом, призывник будет отправлен в армию во время очередного призыва, сообщал «Новый День». При этом повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор не потребуется.

Также законопроектом предлагается разрешить создание одной призывной комиссии в нескольких муниципальных районах, городских округах и городах федерального значения. Решение о создании таких комиссий будет приниматься главой региона по представлению военного комиссара субъекта РФ.

Авторы законопроекта пояснили, что по общим правилам призыв на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом в случае выполнения установленного задания значительная часть решений о призыве граждан на военную службу, принятых призывной комиссией, отменяется. В частности, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений. Все эти граждане в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военкоматы для повторного прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу (профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии). «Все это не только создает неудобства для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», – отмечается в пояснительной записке.

Законопроект, в случае принятия, должен вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом его нормы также коснутся осеннего призыва 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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