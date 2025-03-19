В России расширят «рамки» призыва на срочную службу в армию

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые призваны усовершенствовать порядок призыва граждан на военную службу.

Согласно документу, если решение о призыве на срочную военную службу не было исполнено, оно будет действовать еще год, и призывник будет отправлен в армию во время следующего призыва. При этом повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор не потребуется. Также законопроектом предлагается разрешить регионам создавать у себя единые пункты призыва.

Авторы законопроекта пояснили, что по общим правилам призыв на срочную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом в случае выполнения установленного задания значительная часть решений о призыве граждан на военную службу, принятых призывной комиссией, отменяется. Так, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений, и все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты для повторного прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу (профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии). «Все это не только создает неудобства для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, авторы документа обратили внимание, что некоторые граждане, пользуясь отсутствием срока действия решения о призыве на военную службу, злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, законопроект, в случае принятия, должен вступить в силу с 1 января 2025 года, а положение о призыве в течение года должно будет применяться «также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».

Москва, Светлана Антонова

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