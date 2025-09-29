Каждый третий россиянин считает, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет

В России растет число тех, кто уверен, что на достойную пенсию нужно начинать копить с молодости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения.

«Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25-35 лет, еще 14% – в 36-45 лет, 20% граждан РФ затруднились ответить на этот вопрос», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Кроме того, среди россиян, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17% уверены, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсионных выплат им не хватит.

«Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены», – прокомментировал председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что разница в размере пенсий по старости в регионах России достигла рекорда. Главные причины – разрыв в доходах между субъектами РФ и региональные надбавки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

