Двойной прибавки не будет: насколько вырастут пенсии в 2026 году

Пенсии в России в 2026 году будут проиндексированы досрочно – с 1 января и один раз. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Ранее предполагалось, что с 1 января 2026 года в России начнет действовать порядок двойной индексации пенсий. Ожидалось, что в феврале выплаты пересчитают с учетом инфляции за прошедший год, а в апреле прибавят с учетом того, сколько средств собралось в Социальном фонде РФ.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января – выше инфляции», – заявили в ведомстве. Страховые пенсии будут увеличены на 7,6%, в результате их средний размер вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей, уточнили в Минтруда. Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.

Кроме того, социальные выплаты (включая материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России, Героям труда России, матерям-героиням и др.) будут увеличены с 1 февраля на уровень фактической инфляции, который прогнозируется на отметке 6,8%.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», – сказано в сообщении.

Минтруд также анонсировал увеличение максимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц, по беременности и родам – 955,8 тыс. рублей, по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц.

На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.

По данным ведомства, в общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2026 году через Социальный фонд будет направлено более 18,7 трлн рублей. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

В Минтруде заверили, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме.

Москва, Наталья Петрова

