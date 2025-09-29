Президент России подписал указ об осеннем призыве

В России в осенний призыв 2025 года в армию возьмут 135 тысяч новобранцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», – говорится в документе.

В прошлом году осенью в армию призвали 133 тысячи человек, а весной этого года – 160 тысяч.

Как ранее сообщали в Генштабе, все срочники не будут задействованы в специальной военной операции (СВО) и будут направлены исключительно в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ.

