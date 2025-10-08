Жители России назвали желаемый доход после выхода на пенсию

Жители России хотели бы получать пенсию не менее 49 800 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом у мужчин запросы немного выше, чем у женщин, – 50 300 и 49 400 рублей соответственно.

Исследование показало, что россияне старше 45 лет считают достойной пенсию в размере 50 800 рублей в месяц. Граждане до 35 лет полагают, что им будет достаточно 48 300 рублей. Более высокие ожидания у участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет – они хотят получать пенсию в размере 51 500 рублей, приводит данные опроса РБК.

Респонденты с высшим образованием признались, что их устроит пенсия в размере 52 200 рублей. Опрошенные со средним профессиональны образованием назвали достойной пенсию в 50 100 рублей. Граждане с доходом более 100 тысяч рублей в месяц хотят получать пенсию в 52 100 рублей. Участники опроса с месячным доходом не более 50 тысяч рублей сочли достойной пенсию в размере 47 200 рублей.

Наиболее высокие ожидания относительно размера пенсии в Москве. Так, жители столицы считают достойной пенсию в размере 52 500 рублей, петербуржцы – 51 900 рублей, жители Хабаровска и Тюмени – 50 100 и 49 500 соответственно. Замыкают пятерку жители Владивостока – 49 400 рублей. Самые скромные запросы оказались у жителей Астрахани и Ярославля.

Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября 2025 года. В нем участвовали 1600 респондентов из 447 населенных пунктов.

Надо отметить, что пенсионные ожидания россиян вдвое выше средней пенсии по стране. По данным Росстата на 1 августа, средняя пенсия в России составляла 23 520 рублей.

В 2026 году пенсии в стране будут проиндексированы досрочно – с 1 января и один раз, сообщал Минтруд РФ. По данным ведомства, страховые пенсии будут увеличены на 7,6%, в результате их средний размер вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей.

